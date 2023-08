W ostatnim czasie pogoda mocno daje się we znaki. Oprócz upałów musimy mierzyć się również z nawałnicami, burzami, a nawet, tak jak to miało miejsce we wtorek w Bielsku-Białej, z trąbami powietrznymi. Zjawisko udało się uchwycić na nagraniach. Jak przekazano, lej kondensacyjny miał kontakt z ziemią.