We wschodniej części zalega jeszcze chłodna polarna morska masa powietrza , za frontem napływa mroźne arktyczne powietrze.

Pogoda. Nie tylko deszcz i śnieg. Możliwe burze

W południowej i wschodniej części kraju lokalne burze, miejscami z drobnym gradem. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie i w centrum - do 12 mm. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm.

IMGW podaje, że w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza do 12 stopni, w rejonach podgórskich termometry wskażą od 6 stopni Celsjusza do 9 stopni. Na Podhalu około 5 stopni Celsjusza, a z kolei wysoko w Beskidach od -3 stopni Celsjusza do 1 stopnia, na szczytach Tatr około -4 stopnie Celsjusza.