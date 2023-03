6 marca w TVN24 wyemitowano reportaż "Franciszkańska 3". Z tez postawionych przez autora wynika, że papież Jan Paweł II, jeszcze jako metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, w latach 1964-78 miał tuszować przypadki pedofilii podległych mu księży. Po emisji w mediach zawrzało - pojawiły się opinie, że doszło do upadku autorytetu. Są jednak i głosy obrońców dobrego imienia papieża Polaka. Należy do nich m.in. małopolska kurator oświaty.

Jan Paweł II a pedofilia. Barbara Nowak apeluje do szkół

Barbara Nowak opublikowała oświadczenie na stronie krakowskiego kuratorium. Apeluje w nim do dyrektorów, rodziców, nauczycieli i uczniów małopolskich szkół. Nawiązała do zjawiska, które - zdaniem kuratorki - istnieje od dawna. "Od kilku lat już trwa nieprzerwanie atak na system wartości, leżący u podstaw cywilizacji chrześcijańskiej" - czytamy.

"W ostatnich miesiącach prowadzona jest szczególnie podła kampania szkalowania naszego Wielkiego Rodaka, świętego Jana Pawła II. Człowieka, który swoją moralną siłą, ogromną wiedzą oraz głęboką wiarą zadziwiał podczas swojego pontyfikatu cały świat, a nie tylko wyznawców religii chrześcijańskiej" - zaznaczyła małopolska kurator. Nowak wspominała też zasługi papieża w okresie PRL. "Jego miłość do Boga i bliźniego pozwoliła uciskanym narodom i jednostkom odzyskać godność" - oceniła.

Kurator nawiązała także do - jej zdaniem - "fałszywych materiałów, które pojawiły się w dokumencie". "Preparowane dziś 'dowody' przeciwko Janowi Pawłowi II są cynicznym kłamstwem, obliczonym na zniszczenie autorytetu Świętego" - twierdzi Nowak.

Kuratorka zaapelowała, by w każdej szkole na ścianie pojawił się wizerunek papieża. "Zwracam się do Państwa z prośbą, aby we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach na widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości. Bądźmy ludźmi honoru. Budujmy wspólnotę odważnych obrońców Wielkiego Polaka" - wezwała Barbara Nowak w apelu.

Uchwała Sejmu w sprawie Jana Pawła II

W czwartek posłowie przyjęli uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. PSL złożył natomiast projekt uchwały dotyczący upamiętnienia papieża Polaka.

Przed samym głosowaniem zaprezentowano fragment przemówienia Jana Pawła II, które wygłosił w Sejmie w 1999 roku.

Ostatecznie uchwała, autorstwa posłów PiS, została przyjęta większością głosów. Przeciwko jej przyjęciu zagłosowali członkowie Lewicy, zaś politycy KO - z jednym wyjątkiem - nie wzięli udziału w głosowaniu.