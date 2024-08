Wnioski o dopłaty do prądu można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku , zarówno online, jak i stacjonarnie w urzędach gmin.

Bon energetyczny a najem. Kto ma do niego prawo?

Powinni mieć również umowę najmu mieszkania, gdyż w taki sposób potwierdzane jest rzeczywiste zamieszkiwanie na terenie gminy. Oprócz tego należy pamiętać, że główne źródło ogrzewania powinno być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) . Wnioski można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku w formie online na stronie epupa.gov.pl, przez aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy.

Weryfikacja zgłoszenia w CEEB

Podczas rozpatrywania zgłoszenia do CEEB, uwzględniany będzie adresu budynku, w którym mieszkają wnioskodawca ubiegający się o bon energetyczny. Nie ma znaczenia, kto jest właścicielem źródła ogrzewania ani kto złożył zgłoszenie do CEEB . Istotne jest natomiast, aby wnioskodawca rzeczywiście korzystał z danego źródła ogrzewania, które zostało zgłoszone w CEEB.

Kto weryfikuje dane zawarte we wniosku o bon energetyczny?

Gmina ma prawo zweryfikować informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego zawarte we wniosku, korzystając z bazy PESEL poprzez usługę CSIZS Emp@tia. Może również sprawdzić, czy osoby wymienione we wniosku nie figurują już w składzie innego gospodarstwa domowego . Dodatkowo, wnioskodawcy mogą być poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości. W zależności od specyfiki sprawy, do wniosku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak orzeczenia sądowe dotyczące alimentów lub oświadczenia potwierdzające ich zapłatę.

Wypłata świadczenia, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o bonie energetycznym, należy do zadań administracji rządowej delegowanych na gminy. Jeśli wniosek jest niepoprawnie wypełniony lub brakuje wymaganych dokumentów, organ może wezwać wnioskodawcę do poprawienia formularza w ciągu 14 dni lub do dostarczenia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni. Jeśli nie zastosujemy się do wezwania, zgodnie z art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wniosek nie zostanie rozpatrzony.