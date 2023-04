Błaszczak: Odchodzimy od wzorców sowieckich, mamy spójny system

Mariusz Błaszczak: Odchodzimy od systemów radzieckich na rzecz zachodnich

- Żołnierze Wojska Polskiego ćwiczą obronę i współdziałanie w ochronie infrastruktury krytycznej. Budujemy wielowarstwową obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową, jesteśmy w tym zakresie bardzo zaawansowani - przekazał minister. Dodał, że w Radomiu stacjonują systemy Patriot, NAREW z brytyjskimi wyrzutniami rakiet CAMM oraz zestawy artyleryjsko-rakietowe PILICA.

Jak zapewnił Błaszczak, celem MON jest zbudowanie poszczególnych warstw tak, aby je zintegrować i aby stanowiły spójny system obrony. - Kiedyś były w Wojsku Polskim wzorce sowieckie, a dziś mamy jeden spójny system. Nie ma rywalizacji między jednostkami lądowymi i powietrznymi - oznajmił.

Szef MON: Czerpiemy doświadczenia z wojny w Ukrainie. System jest skuteczny

Szef resortu obrony podkreślił również, że Polska odchodzi od przestarzałych systemów radzieckich, na rzecz systemów polskich, amerykańskich i brytyjskich.

- Nasz system powstaje w wyniku doświadczeń, które czerpiemy z wojny w Ukrainie. Wiemy jak walczy i atakuje Rosja, wiemy jak skutecznie broni się Ukraina. Do tego dostosujemy polski system ochrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej - zapewnił Mariusz Błaszczak.

- To, co widzimy, napawa dumą i nadzieją - dodał, wymieniając wyrzutnie Patriot, baterie CAMM, zestawy PIORUN i PILICA oraz zestaw antydronowy. - Te systemy dają nam skuteczną ochronę w promieniu do 120 kilometrów w zależności od różnych warstw - zapewnił.

Polska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Systemy WISŁA, NAREW i PILICA

Systemy WISŁA i NAREW to polski, wielowarstwowy program obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Średnia warstwa WISŁY o zasięgu do 100 kilometrów to baterie Patriot, tymczasem niższa do 30 kilometrów to NAREW, a najniższa to zestawy Piorun, uzupełniane poprzez zestaw artyleryjsko-rakietowy PILICA.

Do 2035 roku Polska ma dysponować ośmioma zestawami systemu Patriot, które zostaną one rozmieszczone w różnych zakątkach naszego kraju. Koszt zakupu całej infrastruktury to ok. 40 miliardów złotych.



W tym samym roku w pełnej gotowości mają znaleźć się również programy WISŁA i NAREW. Całość warta jest około 120 miliardów złotych.