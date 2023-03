Spis treści: 01 Rezerwiści wzywani do wojska. Ilu osób to dotyczy?

Rezerwiści wzywani do wojska. Ilu osób to dotyczy?

Służbę wojskową dzieli się na dwie kategorie, czyli służbę czynną i służbę w rezerwie. Ta ostatnia również dzieli się na dwie grupy: aktywną rezerwę i pasywną rezerwę. Celem jest uzupełnienie potrzeb Sił Zbrojnych. W grupie rezerwistów aktywnych są ci, którzy sami zgłosili się do wojska , a w grupie pasywnej pozostali. Niektórzy z nich przeszli już przeszkolenie, a inni nie odbyli jeszcze żadnych ćwiczeń wojskowych. Otrzymali jedynie odpowiedni przydział na komisji lekarskiej. Ta ostatnia grupa rezerwistów w roku 2023 może zostać wezwana na ćwiczenia.

Ile osób zostanie wezwanych? Pod koniec roku 2022 minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie określające liczbę żołnierzy rezerwy, którzy mają zostać wezwani na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe w roku 2023. Ustalono, że będzie to maksymalnie 200 tysięcy żołnierzy rezerwy pasywnej.

Powołanie do wojska rezerwistów — kto może się spodziewać wezwania?

W roku 2023 powołania do wojska rezerwistów będą dotyczyły przede wszystkim osób, którym nadano przydziały mobilizacyjne. Większość z nich ma już jakieś doświadczenie wojskowe. W rozmowie z Interią ppłk Justyna Balik, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wyjaśniła jednak, że Siły Zbrojne zamierzają sięgać także po potencjał tych osób, które posiadają jakieś przydatne i szczególnie pożądane kwalifikacje.

Przedstawiciele jakich zawodów mogą więc spodziewać się wezwania? To przede wszystkim:

lekarze i pielęgniarki,

weterynarze,

tłumacze,

informatycy,

elektrotechnicy,

kierowcy.

Wiadomo już, że rezerwiści bez przeszkolenia, którzy zostaną wezwani na ćwiczenia wojskowe, będą stanowić niewielki procent całej grupy. Ma to być około 3 tysiące osób.

Od powołania na ćwiczenia można się odwołać