Białe święta poza zasięgiem? Śnieg utrzyma się tylko w jednym regionie

Wigilia i Boże Narodzenie 2023 z gołoledzią

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od niedzieli do Polski będzie stopniowo napływać cieplejsza masa powietrza. W Wigilię panować będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Przez kraj będą przechodzić fronty niosące śnieg. Z czasem opady śniegu przejdą w deszcz ze śniegiem oraz deszcz . Miejscami opady będą marznące, co może powodować gołoledź . Synoptycy ostrzegają, że na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie .