Bezpłatne leki dla dzieci i kolejnych seniorów. Ruch rządu

Premier poinformował na wspólnej z szefem MZ konferencji prasowej w Wołominie, że rząd przyjął zmianę w programie "Leki dla seniorów 75 plus". - Poszerzamy ten program do powyżej 4 tys. leków - wskazał Morawiecki.

Jak mówił, do tej pory skorzystało z niego ok. trzech milionów seniorów, a teraz będzie to ok 14-15 mln osób. - W tym 6-7 mln dzieci i młodzieży i około 7-8 mln seniorów, rencistów, emerytów - wszystkich, którzy skończyli 65. rok życia - powiedział.

- Troszczymy się o to najmłodsze pokolenie, które jest naszą przyszłością, ale także o tych, którzy pracowali na naszą teraźniejszość, o nasze mamy, ojców, dziadków i babcie - podkreślił.

Szef rządu stwierdził też, że "to zupełnie inny program solidarności międzypokoleniowej", a także "kolejne miliardy złotych", które "są zabezpieczone w budżecie".

Bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Projekt ustawy

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych napisano, że przywołane grupy osób są jednymi z tych, w których zapotrzebowanie na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne jest największe.

Wskazano, że w przypadku osób po ukończeniu 65 lat zapotrzebowanie na leki, wynikające z naturalnych procesów starzenia się, jest zdecydowanie większe niż w pozostałych grupach świadczeniobiorców. Co więcej, ponieważ osoby te zasadniczo pozostają w wieku, w którym zakończyły już aktywność zawodową, związane z leczeniem wydatki stanowią poważne obciążenie ich domowego budżetu.

Podobnie jest z osobami niepełnoletnimi pozostającymi na utrzymaniu swych opiekunów faktycznych albo przedstawicieli ustawowych, co również powoduje duży poziom obciążenia finansowego tych osób.

Mimo że inaczej niż np. osoby starsze opiekunowie niepełnoletnich w zasadniczej większości pozostają aktywni zawodowo to spoczywający na nich obowiązek ponoszenia kosztów leczenia ich dzieci potrafi być wyjątkowo dotkliwy finansowo, bo leki czy niektóre środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego są produktami pierwszej potrzeby, z których nie można, a przynajmniej nie powinno się rezygnować ze względu na ewentualne bariery finansowe.

Które leki będą bezpłatne?

Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu - oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.