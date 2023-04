Pilica i Pilica Plus to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego zasięgu. Ich zadaniem jest zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do pięciu kilometrów. Służą do ochrony np. lotnisk czy zgrupowań wojsk, a także m.in. osłony baterii Patriot systemu WISŁA. Pierwszy seryjny zestaw tego typu przekazano do służby w marcu 2022 roku, wcześniej, od 2020 roku, używano zestawów prototypowych.

Podpisano umowy na dostawę wyrzutni iLauncher i pocisków CAMM

Jak wskazuje Agencja Uzbrojenia, system Pilica Plus będzie obejmował elementy PSR-A Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, sześć jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i transportowe, które zostaną uzupełnione o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu i radary BYSTRA, a w dalszej kolejności także armaty przeciwlotnicze z amunicją programowalną oraz system do zwalczania dronów.

Pociskami rakietowymi używanymi w tym systemie będą właśnie brytyjskiej produkcji pociski CAMM, wystrzeliwane z wyrzutni iLauncher.