Atlantyk nas nie uchroni. Plaga z USA może dotrzeć do Polski

- Miałem pacjentów z obecnej fali. Pracowałem też online z Polakami, którzy uciekali przed szaleństwem opioidowym do Polski. Z całą sympatią do przyjaciół zza Oceanu - ich system pomagania narkomanom jest na gorszym poziomie niż u nas w Polsce - twierdzi psychoterapeuta. - Mamy naprawdę ogromne doświadczenie i szereg specjalistów, którzy sobie z tym poradzą. Ale Atlantyk nas niestety nie uchroni przed tym również w Polsce - dodaje.

USA. Fentanyl zbiera żniwo

- Warto, by w tej kwestii szeregi zwarło państwo. W przypadku koronawirusa mieliśmy dobrą kampanię informacyjną, dostawaliśmy dużo informacji. Podobnie powinno być w tym przypadku. Bo to jest epidemia - dodaje psychoterapeuta, apelując o lepszą edukację w kwestii wspomnianych środków.

Narkotyki a kryzys finansowy

W Stanach Zjednoczonych pierwsza fala uzależnień zaczęła się wraz z kryzysem finansowym w okolicach 2008 roku - przypomina Rutkowski. - Ludzie tracili prace, było mnóstwo zwolnień. Nie ma nic bardziej napędzającego epidemię narkotykową niż masowe zwolnienia. Bo z pomocą przychodzą choćby benzodiazepiny , które mają działanie antylękowe. Później człowiek sięga po oksykodon czy fentanyl, bo chce, by zniknął cały ból. I to już jest koniec - mówi psychoterapeuta.

Robert Rutkowski: Mamy moment zwrotu w kwestii narkotyków

Terapeuta zauważa także od jakiegoś czasu "euforyczny stosunek do psychodelików". - Wzbudziłoby to we mnie wesołość, gdybym nie miał w gabinecie pacjentów, którzy się na to nabrali, próbując przepracować swoje traumy, przyjmując psychodeliki takie jak ayahuasca. Po seansach z nią ich stan psychiczny był bardzo zły - przyznaje.