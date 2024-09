Nowość w mObywatelu. Tak zgłosisz podejrzane treści

mObywatel. Kto może korzystać z nowej usługi?

Z nowej usługi "Bezpiecznie w sieci" mogą korzystać użytkownicy aplikacji mObywatel 2.0. Ważne jest to, by aplikacja była zaktualizowana do wersji 4.39 lub nowszej. Trzeba mieć w niej również potwierdzoną tożsamość.

Czym jest phishing? Zgłoś podejrzane wiadomości zespołowi CERT

Phishing jest jedną z metod wykorzystywaną przez cyberprzestępców do oszustw. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie rządowej, to "jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS". Oszuści podszywają się pod instytucje finansowe, firmy kurierskie czy urzędy w celu wyłudzenia od ofiar określonych danych, na przykład służących do logowania do kont bankowych.