Czym jest aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel to bezpłatna aplikacja mobilna wydawana przez Ministerstwo Cyfryzacji i oferująca dostęp do cyfrowych usług urzędowych oraz elektronicznych dokumentów. Aplikacja mObywatel sprawia, że nie ma obowiązku noszenia ze sobą dowodu osobistego .

Nowa usługa w mObywatelu

Nowa opcja płatności w aplikacji mObywatel , która się pojawiła, to regulowanie zobowiązań wobec urzędów . Te można będzie opłacać nie tylko BLIKIEM, ale od teraz także kartą płatniczą . To ogromna rewolucja w systemie płatności, jednak możliwość ta nie dotyczy wszystkich Polaków korzystających z aplikacji mObywatel. Jako że nowość wprowadzana jest jako program pilotażowy, pierwsi z dwóch metod płatności skorzystają mieszkańcy Złotoryi .

Złotoryja to kolejny urząd w kraju, który dołączył do pilotażu ePłatności . Ta dostępna jest obecnie wyłącznie w aplikacji mobilnej w wybranych gminach. Lista gmin biorących udział w pilotażu dostępna jest na rządowej stronie.

To jednak dopiero początek zmian. Rząd bowiem ma w planach dodanie płatności z wykorzystaniem portfeli cyfrowych Google Pay oraz Apple Pay. To nie wszystko, bo rozszerzony ma zostać także katalog zobowiązań. Ministerstwo Cyfryzacji zakłada, że w 2025 roku roku ePłatności będą dostępne we wszystkich gminach w Polsce.