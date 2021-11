Andrzej Duda: Projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostaną skierowane do Sejmu

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał inicjatywę ustawodawczą dot. projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy - przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju.

Podczas uroczystości prezydent wskazał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem "już bardzo dawno".

- To początkowo był po prostu pomysł, by udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach (...) spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela - zaznaczył Duda.



Nadzieja na "zwiększenie szacunku"

Jego zdaniem, wprowadzenie instytucji sędziów pokoju daje także nadzieję na zwiększenie szacunku do wymiaru sprawiedliwości w polskim społeczeństwie oraz przekonania o jego dobrym funkcjonowaniu i sprawiedliwości.

Jak ocenił, przyniesie też skutki w postaci uproszczenia i przyspieszenie procedur.



"Dziś - oświadczył prezydent - dwa projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostaną skierowane do Sejmu jako prezydenckie projekty ustawy".

Andrzej Duda: Szczególna instytucja

Prezydent powiedział, że jego propozycja zakłada ustanowienie sądów pokoju jako nowej kategorii sądów w ramach sądownictwa powszechnego.

- Wiemy o tym, że sądy pokoju były w Polsce w okresie międzywojennym. Więc ta instytucja w jakimś sensie wraca jako instytucja szczególna, która odciąży sądy rejonowe. Będą to sądy, które będą znajdowały się poniżej sądów rejonowych - podkreślił.



Zaznaczył przy tym, że od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.



Sędzia pokoju poniżej sądu rejonowego

Duda przekazał, że sądy pokoju będą zajmowały się najprostszymi sprawami, które - jak mówił - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Zgodnie z prezydencką propozycją sędziowie pokoju będą rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł.

Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym.



Prezydent wyjaśnił, że sędziami pokoju będą mogły zostać osoby powyżej 29 roku życia z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Kandydaci, którzy będą chcieli zostać sędziami pokoju, będą zgłaszać się na listę zainteresowanych. W pierwszej kolejności będzie ona trafiała do Krajowej Rady Sądownictwa.

- Następnie wszystkie te osoby, które w przekonaniu KRS będą spełniały warunki ustawowe do tego, by zostać sędzią pokoju, będą poddane wyborom powszechnym - powiedział Duda.