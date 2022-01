Amnesty International potwierdza użycie Pegasusa wobec Krzysztofa Brejzy

W zeszłym miesiącu AP poinformowała, że grupa badaczy z Citizen Lab, działająca przy Uniwersytecie w Toronto, wykazała, że senator Krzysztof Brejza, mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus.



Według Citizen Lab senator Krzysztof Brejza był inwigilowany 33 razy w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

Teraz Amnesty International przekazała, że niezależnie potwierdziła, iż doszło do hakowania telefonu Brejzy. Donncha O' Cearbhaill, ekspert z Amnesty International Security Lab oświadczył, że potwierdził wcześniejsze odkrycie Citizen Lab po otrzymaniu nieprzetworzonych kopii zapasowych telefonu Brejzy od kanadyjskich naukowców. Dodał, że Amnesty wykorzystuje niezależnie opracowane narzędzia i metody do analizy kryminalistycznej.



Brejza powiedział AP, że uważa, że ​prawdziwymi ofiarami włamania są polscy wyborcy, którzy zostali "oszukani" przez Prawo i Sprawiedliwość i "pozbawieni prawa do uczciwych wyborów".



