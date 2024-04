Siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Polak, zginęło w Strefie Gazy. Organizacja podała, że zostali ostrzelani przez izraelską armię. Do wydarzenia doszło podczas dostarczania przez pracowników pomocy żywnościowej, która przybyła do Strefy Gazy kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru.

Śmierć Polaka w Izraelu. Minister mówi o "poważnym błędzie"

Szef MSZ Radosław Sikorski we wtorkowej rozmowie z szefem izraelskiej dyplomacji Israelem Katzem wyraził "oburzenie i szok" oraz wezwał do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa.

- To nonsens . Z pełnym szacunkiem, ale Izrael nie wziął na cel ludzi niosącym pomoc ludziom - dodał polityk. W środę sugerował to m.in. szef World Central Kitchen Jose Anders.

Ambasador Izraela wezwany do MSZ. Minister wzywa do przeprowadzenia śledztwa

Kontrowersje wywołał wywiad ambasadora Izraela Jakowa Liwne dla Kanału Zero. - Atak, do którego doszło, był pomyłką. Na tę chwilę, z tego co wiemy, było to rezultatem nieprawidłowej identyfikacji, do której doszło nocą w strefie wojny. Takie rzeczy się zdarzają - powiedział ambasador w środę w Kanale Zero. Z ust dyplomaty nie padło słowo "przepraszam".