Jeszcze niedawno poruszenie wśród opinii publicznej wywołały "alkotubki", czyli napoje wysokoprocentowe w podobnych opakowaniach do tych, w których sprzedawane są musy owocowe dla dzieci. W poniedziałek zrobiło się z kolei głośno o "alkolodach", które pojawiły się w jednym ze sklepów w Poznaniu , o czym informował lokalny portal wpoznaniu.pl.

Alkolody w sklepie. Producent wydał oświadczenie: Wygląd wyklucza pomyłkę

Producent podkreśla, że produkty te są skierowane do osób dorosłych, a ich skład i oznakowanie są zgodnie z wymogami. "Ich wygląd i wyraźne oznaczenia wykluczają pomyłkę. Co więcej, ich zakup przez dystrybutorów to również świadomy wybór, a zatem i sprzedawcy mają pełną świadomość charakteru towaru" - dodano w oświadczeniu.