Dzięki policyjnym ustaleniom kryminalni w Woli wpadli na trop poszukiwanego czerwoną notą Interpolu - 28-letniego obywatela Ukrainy. Dowiedzieli się, że mężczyzna może przebywać na terenie Woli albo Bemowa oraz, że chce on opuścić teren Polski .

Według policji Ukrainiec "wiedział doskonale, że jest poszukiwany przez sąd w USA za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa, gdzie za te przestępstwa grozi kara do 30 lat pozbawienia wolności".

Warszawa. Działania kryminalnych z Woli. Zatrzymali poszukanego czerwoną notą

- 28-latek został zatrzymany rano w poniedziałek w hotelowym pokoju i trafił do wolskiej komendy - przekazała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej komendy.

Następnego dnia Ukrainiec najpierw został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a później do sądu, który "zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania". Mężczyzna trafił do aresztu śledczego, w którym będzie oczekiwał na dalsze decyzje w sprawie ekstradycji.