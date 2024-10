Akcja na terenie Sejmu. Doniesienia o zagrożeniu. Nowe informacje

- Straż Marszałkowska weryfikuje zagrożenie. Na razie nie podajemy komunikatów. Sytuacja póki co wydaje się opanowana i pod kontrolą - przekazało Interii Biuro Obsługi Medialnej Sejmu.

Sejm zablokowany. Służby dostały informację o zagrożeniu

Przed godziną 13 Biuro Obsługi Medialnej Sejmu przekazało Interii, że sytuacja jest już opanowana, a wkrótce powinien ukazać się w tej sprawie oficjalny komunikat. Wszystko wskazuje na to, że blokada związana z czynnościami służb trwała około pół godziny , a zagrożenia nie wykryto - w przeciwnym razie najpewniej zostałaby bowiem zarządzona ewakuacja.

"Sejm ponownie otwarty, jednak myślę, że Kancelaria Sejmu powinna wyjaśnić co się stało. Pracownicy Sejmu mówili, że jak pracują 20 lat to nie pamiętają takiej sytuacji. O co chodziło Szymonie Hołownia?" - napisał w serwisie X poseł PiS Filip Kaczyński.