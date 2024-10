- Jeżeli jest krąg ludzi, dla których nawet tzw. kontrakt cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego to za dużo, chcieliby związku łatwiej zawieralnego i rozwiązywalnego, to jakaś tolerancja wobec takich poglądów musi być ze strony Kościoła - powiedział kard. Kazimierz Nycz w "Gościu Wydarzeń" Polsat News.

Związki partnerskie. Archidiecezja Warszawska: To grzech

Kamiński: Nowatorskie podejście kard. Nycza

Pozytywnego zaskoczenia słowami kard. Kazimierza Nycza nie kryje również Michał Kamiński. - Jak na polski Kościół to bardzo nowatorskie podejście. Przede wszystkim to głos, który nie jest stekiem obelg, inwektyw. To bardzo światły głos, przynajmniej części polskiego Kościoła. To też głos, który świadczy o zdolności części polskiego Kościoła do dialogu - komentuje wicemarszałek Senatu. Uwagę zwraca przede wszystkim na to, że w końcu któryś z kościelnych hierarchów dostrzegł perspektywę i problemy drugiej strony.