W zarządzie nowej organizacji znajdziemy wyłącznie agentów CBA z czasów Prawa i Sprawiedliwości . Poza prezesem Andrzejem Stróżnym są to: wiceprezes Iwona Zwierzykowska (do CBA przeszła z poznańskiego IPN 15 lat temu), wiceprezes Krystian Dobrzyński (były agent Biura), Grzegorz Król (ex-dyrektor delegatury CBA w Katowicach) i Daniel Karpeta (były wiceszef Biura, któremu podlegał m.in. pion operacyjno-śledczy).

Stowarzyszenie wśród swoich zadań ma "aktywizowanie obywateli do przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym" oraz "wspieranie byłych funkcjonariuszy" i "ochrony ich praw do godnego funkcjonowania poza służbą". Poza tym "Orla Rota" pełnić może rolę think tanku poprzez "monitoring czynników wpływających na bezpieczeństwo".