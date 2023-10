Szef MSZ był pytany na konferencji prasowej, dlaczego już po ujawnieniu nieprawidłowości przy wydawaniu wiz podpisywano nowe umowy z zewnętrznymi firmami. Według mediów i polityków chodziło o usługę przyjęcia 75 tys. wniosków o wizy na rzecz polskiej ambasady w New Delhi.

Afera wizowa. MSZ zapowiedziało wypowiedzenie umów outsourcingowych

Minister Rau podjął też decyzję, by wypowiedzieć umowy "wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego".

Rau, odnosząc się do sprawy, mówił wówczas, że nie ma żadnej afery, wskazywał, że - zgodnie z oświadczeniem prokuratury - służby zainteresowały się nieprawidłowościami dotyczącymi wydania około 200 dokumentów. Porównał to do skali 2 mln wiz, które Polska wydała w ciągu ostatnich 30 miesięcy, z czego ponad 1,5 mln przyznano Ukraińcom i Białorusinom.