Adam Niedzielski: Ryzyko następnej fali COVID-19 dopiero na przełomie roku

Jeśli chodzi o COVID-19, to tegoroczna jesień - w przeciwieństwie do jesieni, które pamiętamy z lat poprzednich - upłynie raczej w spokojny sposób - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. - Zła część wiadomości jest taka, że mamy w tej chwili zaszczepionych nieco ponad 700 tysięcy osób szczepionką w wersji BA.1 bądź BA.45. To bardzo mało - dodał szef MZ.

Zdjęcie Minionej doby badania potwierdziły 153 zakażenia koronawirusem, w tym 20 ponownych. / Polsat News