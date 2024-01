Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm., dalej: specustawa ukraińska) uciekinierzy wojenni mogą legalnie przebywać w Polsce do marca 2024 r.

Nasi wschodni sąsiedzi otrzymali prawo pobytu na zasadach równych obywatelom krajów Unii Europejskiej. Dotyczy to także pełnego dostępu do systemu edukacji, opieki zdrowotnej i rynku pracy. Ponadto Ukraińcy uciekający przed wojną do Polski otrzymali prawo do wyżywienia i zakwaterowania, pobierania świadczenia 500 plus, jednorazową pomoc w wysokości 300 zł oraz 12 tys. zł na nowo narodzone dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Ustawa, która przyznała ukraińskim uchodźcom prawo do pobierania polskich świadczeń, wygasa 4 marca. Rząd ma ją przedłużyć o pół roku. Później będą organizowane inne specjalne formy pomocy, jednak nie jest jasne, o jakich formach dokładnie mowa. Wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu przejściowego liczonego właśnie od marca ma przegłosować niebawem koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej".

800 plus dla Ukraińców. Koniec z wypłatą świadczenia we wrześniu?

Oznacza to, że wkrótce uchodźcy z Ukrainy mogą stracić część przywilejów, w tym prawo do 800 plus. Do tej pory o wypłatę świadczenia mógł starać się każdy, kto legalnie przebywał w Polsce i miał pod opieką dziecko uprawnione do programu pomocowego.

Zmiany są bardzo potrzebne. Długodystansowa finansowa pomoc państwa powinna iść wyłącznie wobec osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, głównie ze wschodu Ukrainy ~ - powiedziała Aneta Żochowska, dyrektor Fundacji Leny Grochowskiej, cytowana przez "Rzeczpospolitą".

Polska nie będzie pierwszym krajem, który ograniczy pomoc dla Ukraińców. Podobne obostrzenia wprowadziła już Norwegia, a kolejne państwa zamierzają zmniejszyć wsparcie i uzależnić je od podjęcia pracy przez uchodźców.

Mija osiem lat od wprowadzenia programu 500 plus

Program 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł bez kryterium dochodowego na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 7 lipca 2023 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie z 500 zł do 800 zł. Tym samym 800 plus zastąpiło 500 plus od 1 stycznia 2024 roku.