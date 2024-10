W wyniku nowelizacji ustawy wyższą rentą socjalną zostaną objęte osoby z niepełnosprawnością, które posiadają dwa orzeczenia: o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. To około 132 tys. osób ze wszystkich 300 tys. pobierających rentę socjalną.

Renta socjalna. Wątpliwości wokół zasad przyznawania nowego dodatku

Już na etapie prac nad nowelą senackie biuro legislacyjne zwracało uwagę, że nowe przepisy budzą wątpliwości konstytucyjne. "Ustawa wprowadza dodatek dopełniający dla osób uprawnionych do renty socjalnej, które są jednocześnie całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Należy jednak zwrócić uwagę, że podobnego wsparcia nie przyznano osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które są uprawnione do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" - wskazywała Iwona Kozera-Rytel z senackiego biura legislacyjnego. W konsekwencji po wprowadzeniu dodatku w wysokości 2520 zł pojawi się duża dysproporcja w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami z dwoma orzeczeniami a tymi z jednym.