- Ludzie, wysiadając z pociągu, stawali na rampie i wyrzucali klucze do warszawskich mieszkań. To był rodzaj pożegnania z przeszłością i dowód, że wypędzeni mają świadomość, że nie mają do czego wracać - opowiada Małgorzata Bojanowska, dyrektorka Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Poniżej publikujemy reportaż "Klucze" Stanisława Wryka, dziennikarza Polsat News i wnuka Edwarda Serwańskiego, inicjatora akcji "Iskra Dog" podczas Powstania Warszawskiego.