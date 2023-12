We Wrocławiu trwają poszukiwania 44-letniej Anny Turlej, zawodowej żołnierki, pochodzącej z województwa łódzkiego. Od czasu, gdy 29 listopada wyszła do sklepu, nie wróciła do domu, nie nawiązała także z nikim kontaktu. Według bliskich kobieta nigdy wcześniej nie znikała ani nie urywała kontaktu, a z rodziną jest bardzo związana. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat losów zaginionej, proszeni są o kontakt z policją lub Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu.