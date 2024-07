We wtorek wieczorem na wschodniej obwodnicy Wrocławia pomiędzy miejscowościami Kiełczówek a Łany, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Wrocław. Wypadek na obwodnicy. Wzrósł bilans ofiar

Wypadek na obwodnicy Wrocławia. Nie żyje właściciel piekarni

We wtorkowym wypadku zginął także 32-letni Paweł Dudała - właściciel wrocławskiej piekarni "PLON". O jego śmierci poinformowali właściciele sklepu "Garaż Smaku" na Nowych Żernikach. "Są takie momenty, że serce pęka na milion kawałków. Paweł dziękuję za twoją pasję, pokorę i wszechobecny uśmiech. To twój bochenek chleba pszennego - stał się Świętym Grallem piekarnictwa we Wrocławiu. To do niego równali i równają wszyscy piekarze" - napisano w poście.