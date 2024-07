Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia pomiędzy miejscowościami Kiełczówek a Łany.

Sprawca wypadku oraz podróżujący z nim 23-letni pasażer zostali ranni i trafili do szpitala. Po kilku godzinach lekarze poinformowali o śmierci 28-latka.

Wrocław: Piłkarz zginął w wypadku

Jak się okazało, zmarły to były piłkarz Chrobrego Głogów, Łukasz Kuczer. Mężczyzna zadebiutował w pierwszej drużynie Chrobrego w wieku 16 lat. Łącznie w barwach tego klubu rozegrał 20 meczów i zdobył dwie bramki, przyczyniając się do awansu zespołu do 1. ligi.