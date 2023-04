Do tragicznego wypadku doszło we wtorek. Ofiary to 35- i 40-latek. Trzeci z pracowników firmy został ranny.

- Dwóch pracowników zewnętrznej firmy wykonującej prace na wysokościach w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych "Victoria" poniosło śmierć. To firma wielokrotnie wykonująca zadania w naszej firmie. Pracownicy byli bardzo doświadczeni - przekazał we wtorek wieczorem Wojciech Maj, prezes zarządu WZK "Victoria".

Strażacy przysypani miałem koksowniczym

Państwowa Straż Pożarna przekazała, że wszyscy trzej mężczyźni pełnili na co dzień służbę w JRG nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu. "Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w czasie wolnym od służby" - dodano w oświadczeniu na Facebooku.

Reklama

Remiza.pl podaje, że według wstępnych ustaleń mężczyźni zostali przysypani miałem koksowniczym. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi zmarł pomimo reanimacji. Trzeci ze strażaków trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, miał nie odnieść poważniejszych obrażeń.

- Jako spółka objęliśmy opieką psychologiczną rodziny ofiar (...). Jako spółka będziemy robili wszystko, by wyjaśnić tę tragiczną sytuację - zapewnił Wojciech Maj, podkreślając, że dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają odpowiednie służby.

Kondolencje od szefa MSWiA

Na śmierć strażaków zareagował w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński.