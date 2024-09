Strażacy pracują w pocie czoła, by usuwać skutki fali powodziowej, jaka przetoczyła się przez południowo-zachodnią Polskę. We Wleniu do działań na zalanych terenach przydzielono prawdziwego "potwora" - to jedna z największych w kraju pomp, która jest w stanie przepompować nawet 45 metrów sześciennych wody na minutę. - Jego wydajność jest ogromna - mówi w rozmowie z Interią kpt. Tomasz Michalski z PSP w Głogowie, skąd maszyna przybyła na pomoc.