W środę w godzinach wieczornym funkcjonariusze z Bolesławca na Dolnym Śląsku zostali wezwani na interwencję do agresywnego mężczyzny, który demolował mieszkanie. "Po przybyciu policjantów na miejsce z zamkniętego pomieszczenia, w którym znajdował się mężczyzna, padł strzał" - czytamy w komunikacie służb.

Bolesławiec. Atak na policjanta podczas interwencji. Napastnik nie żyje

Wskutek działań napastnika jeden z mundurowych został ranny w głowę. Na miejscu zjawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego funkcjonariusza do szpitala. Policjant ma przebywać w placówce w stanie ciężkim.

Według informacji lokalnego portalu istotne.pl do zdarzenia doszło przy ulicy Ślusarskiej. Nieoficjalne doniesienia serwisu wskazują, że napastnikiem mógł być chłopak w wieku nastoletnim.

Policjant postrzelony w głowę. Interwencja "skrajnie niebezpieczna"

- W momencie, kiedy funkcjonariusze weszli do mieszkania przez zamknięte drzwi pomieszczenia padł strzał , który trafił policjanta, wskutek czego został poważnie ranny w głowę - dodał asp. szt. Dudkowiak.

Po dramatycznym zdarzeniu mężczyzna nadal pozostawał zabarykadowany w pokoju. Policjanci wezwali wówczas negocjatorów , jednak zanim ci zdążyli dotrzeć na miejsce zza zamkniętych drzwi padł kolejny strzał - tym razem okazał się on śmiertelny dla napastnika.

Postrzelenie policjanta w Bolesławcu. Informacje o stanie zdrowia

Kamil Barczyk, dyrektor szpitala św. Łukasza, potwierdził w rozmowie z PAP, że postrzelony policjant trafił do kierowanej przez niego placówki. Mundurowy miał zostać opatrzony na SOR-ze, a kolejno przetransportowany przez helikopter LPR do szpitala uniwersyteckiego we Wrocławiu.