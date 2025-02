Poza tym odwiedzający mogą skorzystać z interaktywnych paneli edukacyjnych z tablicami, dostarczających informacji na temat historii regionu oraz przyrody Gór Izerskich. Najmłodszych z pewnością ucieszy obecność maskotki żaby "Kwisi", towarzyszącej spacerowiczom. Co istotne, ścieżka aż do samego szczytu jest dostępna dla wózków .

Jak dojechać do Sky Walk w Świeradowie-Zdroju, żeby cieszyć się tymi wszystkimi atrakcjami? Bezpośredni dojazd pod wieżę nie jest możliwy samochodem. W centrum Świeradowa można znaleźć bezpłatne parkingi oddalone od wieży o ok. 1,3 - 1,5 km .

Za parkingi położone bliżej (ok. 700 - 800 metrów) trzeba zapłacić nawet 30 zł. Do Sky Walk można również dojść szlakami pieszymi od ulic Kilińskiego lub Dąbrowskiego, a także szlakiem leśnym od ul. Granicznej. Dojście do wieży z centrum Świeradowa zajmuje ok. 20 - 40 minut, w zależności od wybranego szlaku.