Do sytuacji doszło w czwartek na sesji rady miasta we Wrocławiu. Radni, na wniosek prezydenta Jacka Sutryka, procedowali uchwałę akceptującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Na Niskich Łąkach i Szybkiej oraz rzeki Oławy. Zakłada on rozrost zabudowy o kolejne budynki.