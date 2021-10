W sobotę na konferencji prasowej w trakcie kongresu regionalnego Nowej Lewicy na Dolnym Śląsku poinformowano, że na współprzewodniczących partii w regionie uczestnicy zebrania wybrali posła Krzysztofa Śmiszka oraz działacza SLD Arkadiusza Sikorę.

Śmiszek zapowiedział, że pod jego sterem Nowa Lewica w regionie jeszcze mocniej zajmie się kwestiami równościowymi, społecznymi i samorządowymi.

- Przed dolnośląską Nową Lewicą jest bardzo wiele wyzwań, bo to my będziemy pokazywać innym regionom, innym województwom, jak walczyć o władzę, jak promować lewicowe wartości. A do zrobienia jest bardzo wiele - mówił Śmiszek.

Reklama

"Wspieramy Jacka Sutryka"

Sikora z kolei podkreślił, że podstawowym celem, jaki sobie stawia, jest zdobycie mandatów radnych wojewódzkich i rządzenie lub współrządzenie od 2023 roku Dolnym Śląskiem.

- Wspieramy też prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i będziemy też dalej wspierać, jeśli on będzie nadal realizował lewicowy program - powiedział Sikora.

Przypomniał, że Nowa Lewica ma na Dolnym Śląsku dwóch lewicowych prezydentów rodem z SLD Beatę Moskal-Słaniewską w Świdnicy oraz Rafaela Rokaszewicza w Głogowie, ale ambicje partii są znacznie większe.

W kongresie wzięli udział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. Kongres dolnośląski był pierwszym regionalnym, kolejny odbędzie się w Zielonej Górze.