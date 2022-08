Kilka ton śniętych ryb w Odrze. WIOŚ zawiadamia prokuraturę

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przeciw środowisku, co spowodowało zniszczenia w świecie zwierząt w znacznych rozmiarach. Za takie przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia. WIOŚ już wcześniej zwracał uwagę, że "wysoki poziom tlenu w wodzie odbiegający od typowych stężeń tlenu w okresie letnim, brak zakwitu w wodzie, wysoka temperatura wody, wskazywały na jego nienaturalne pochodzenie".

Zdjęcie W odrze wyłowiono kilka ton śniętych ryb / Wadim Tyszkiewicz / facebook.com