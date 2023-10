O inwazji biedronek we Wrocławiu informuje lokalny portal TuWrocław. Z tekstu dowiadujemy się, że o dziesiątkach owadów od samego rana donoszą mieszkańcy miasta. Biedronki azjatyckie mają obsiadać mury i wlatywać do domów czy mieszkań.

Ich rozmnażaniu sprzyja najpewniej obecna pogoda. Po chłodnym i deszczowym okresie na południu Polski notowane są wręcz letnie temperatury, co sprawiło, że biedronki poszukują miejsca do zimowania.

Wrocław. Azjatyckie biedronki w mieście

Jak czytamy, obecność tych owadów to nie tylko niedogodność, ale i zagrożenie . Przypominają o tym Lasy Państwowe, na których komunikat powołuje się lokalny portal. Z tekstu wynika, że są one niebezpieczne zarówno dla biedronek tradycyjnych, jak i ludzi.

W pierwszym przypadku chodzi o powody stricte przyrodnicze - biedronka azjatycka jest gatunkiem inwazyjnym , który obecnie występuje na całym świecie. Oznacza to, że nasz rodzimy gatunek może być wypierany z naturalnych siedlisk.

Biedronka azjatycka może ugryźć. Jak się chronić?

Z kolei w przypadku ludzi mowa o ryzyku ugryzienia. Jeśli do tego dojdzie, może pojawić się ból i swędzenie, ale i reakcja alergiczna, ponieważ w ślinie, krwi i na powierzchni ciała tych owadów znajdują się związki, które mogą prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznej. W efekcie pojawić mogą się: obrzęk, pokrzywka a nawet trudności w oddychaniu.

Nie należy dotykać owadów, a jeśli chcemy je usunąć, trzeba użyć to tego np. pęsety. Kiedy dojdzie do ugryzienia, warto przemyć ranę wodą z mydłem i obserwować ją. Gdy pojawią się objawy reakcji alergicznej, warto udać się do lekarza.