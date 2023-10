Tym razem biolodzy z Uniwersytetu w Turku w Finlandii opisali w rezerwacie zupełnie nowy gatunek i rodzaj owadów, który nazwali Capitojoppa. Zaliczają się one do podrodziny Ichneumoninae, czyli pasożytniczych os z rzędu błonkówek (błonkoskrzydłych).

"Samotny endopasożyt"

Taka jest też nowa osa. Ma jasnożółtą barwę i charakteryzuje się bardzo dużą głową. Może dorastać do 1,7 cm długości i jest "samotnym endopasożytem", co oznacza, że składa pojedyncze jajo wewnątrz ciała żywiciela. Ofiarą pasożyta mogą stać się gąsienice, chrząszcze, a nawet pająki. Gdy żywiciel zostanie zlokalizowany i schwytany, samica osy gładzi go czułkami, po czym przekłuwa pokładełkiem (organem służącym do składania jaj do otworów w drzewach, glebie czy w ciałach innych organizmów) i składa w nim jajo.