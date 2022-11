Andrzejki 2022 wypadają w nocy z 29 na 30 listopada i dla wielu osób może być to ostatnia okazja do zorganizowania klimatycznej imprezy jeszcze przed adwentem.

Przyjmuje się, że aby ostatkowa zabawa była udana, na spotkaniu nie powinno zabraknąć trzech elementów: doborowego towarzystwa, smacznego jedzenia i atmosfery pełnej magii. Tę ostatnią stworzyć można zaś bardzo łatwo. Wystarczy jedynie przygotować dla swoich gości odpowiednie wróżby andrzejkowe.

Jeśli nie macie jeszcze pomysłów, a oklepane wróżby na Andrzejki, takie jak: lanie wosku przez klucz, już się wam znudziły, sprawdźcie listę najlepszych wróżb andrzejkowych dla dorosłych z naszego artykułu.

Nie zapominajcie również o zaproszonych maluchach i przygotujcie wróżby andrzejkowe dla dzieci.

Wróżby na Andrzejki 2022. Czego można się z nich dowiedzieć?

Jedna z teorii historyków mówi, że wróżby andrzejkowe wywodzą się z pogańskich obrzędów starożytnej Grecji, skąd później zaczęły rozprzestrzeniać się po świecie i dotarły do Polski. Inne, że wywodzą się z tradycji celtyckiej, starogermańskiej, a nawet... chrześcijańskiej. Nie samo pochodzenie jest jednak najważniejsze, a fakt, iż rytuały odprawiane w wigilię świętego Andrzeja miały zapewnić pannom na wydaniu szczęście w miłości.

Młode, niezamężne kobiety spotykały się w imieniny św. Andrzeja, aby podczas wspólnej zabawy dowiedzieć się, jak ich życie uczuciowe ułoży się w nadchodzącym roku. Wierzyły, że dowiedzą się, która z nich pierwsza wyjdzie za mąż, a nawet poznają imię swojego ukochanego.

W Andrzejki palono wówczas wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy, a andrzejkowe sny uznawane były za prorocze. Niektóre panny sypiały nawet pod poduszką z męskimi spodniami, ponieważ wierzyły, że to pomoże im wyśnić przyszłego męża.

Wróżby andrzejkowe dla dzieci. Maluchy będą się świetnie bawić

Dzieci kochają zabawy, więc również dla nich warto przygotować dla wróżby andrzejkowe. Koniecznie kreatywne, lekkie i z dystansem. Temat wielkich miłości czy zmiany stanu cywilnego lepiej zostawić dla nastolatków i dorosłych. Zanim zaczniemy, wyjaśnijmy też podopiecznym, że to jedynie zabawa. Wówczas spędzony czas będzie wyłącznie przyjemnością.

Moneta spełniająca życzenia

Moneta spełniająca życzenia to zabawa na andrzejki, która pomaga maluchom ćwiczyć skupienie i koordynację. Nie jest trudna. Cała sztuka polega na tym, aby dzieci pomyślały życzenie i wrzuciły monetę do ustawionej kilka metrów dalej miski z wodą. Jeśli rzut będzie celny już za pierwszym trafieniem, marzenie na pewno się spełni.

Trafienie do wody za drugim podejście to znak, że jest szansa, aby spełnić je w przyszłości. Jeżeli dziecko trafi za trzecim razem lub wcale, to znak, że raczej nie ma na co liczyć.



Serce pełne emocji

To rodzaj andrzejkowej wróżby dla dzieci, która powstała ze zmodyfikowanej zabawy dla dorosłych. Każdy uczestnik przygotowuje serce wycięte z papieru, jednak nie pisze na nim imion wybranka, tylko nazwy różnych emocji lub uczuć tj. radość, euforia, nadzieja, rozczarowanie itp.

Następnie maluchy pod nadzorem dorosłego przekuwają papierowe serce w dowolnym miejscu i uzasadniają, dlaczego taka sytuacja może mieć miejsce w przyszłości.

Karteczki przyszłości

To prosta wróżba na andrzejki. Aby ją wykonać, wystarczy pociąć blok na równe karteczki, a następnie na każdej z nich napisać listę zawodów. Prawdziwych lub wymyślonych np. łapacz uśmiechów.

Później maluchy po prostu odwracają kartoniki tak, by nie widziały, co się na nich znajduje. Następuje losowanie i dzieci uzasadniają, dlaczego los uważa, że odnalazłyby się w takim zawodzie.



Wróżby andrzejkowe dla dorosłych. Niejednego przyprawią o dreszcze

Wróżby andrzejkowe dla dorosłych to okazja do tego, aby dobrze bawić się w gronie przyjaciół. Jeśli na imprezie będą dwie osoby, które mają się ku sobie, wspólna zabawa pomoże się im zbliżyć.

Słomki miłości

To wróżba andrzejkowa dla dorosłych, która przyspieszy bicie serca u niejednego singla. Wypełniamy miskę lub wannę wodą, a każdemu z gości rozdajemy słomkę lub patyczek w innym kolorze. Może to być również inny przedmiot, jednak na tyle lekki, aby unosił się na wodzie. Dwie pierwsze słomki, które zetkną się w wodzie, są znakiem, że ich właściciele powinni umówić się na randkę.

Taniec butów

Stara, nie znaczy zła. Taniec butów to popularna zabawa andrzejkowa, w której uczestnicy ustawiają obuwie naprzemiennie w kierunku od okna do drzwi. Aby nieco podgrzać atmosferę, można również wykorzystać do zabawy inne elementy garderoby. Osoba, której ubranie znajdzie się najbliżej wyjścia, wygrywa taniec butów. Stary przesąd mówi również, że najszybciej zmieni stan cywilny.



Szczypta pikanterii

Efekt oddziaływania tej andrzejkowej wróżby dla dorosłych sprawdzimy... we własnej sypialni jeszcze tej samej nocy. Nie będzie jednak chodzić o namiętne igraszki, choć i te nie są wykluczone. W Andrzejki gospodarz przygotowuje pikantną potrawę, życząc sobie, aby uczestnicy mieli tej nocy gorące sny. Jeśli ktoś naprawdę nam się przyśni, to rzekomy znak, że ta osoba może odmienić nasze życie.

