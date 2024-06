Wisieli pół godziny głowami w dół. Dramat w parku rozrywki

Blisko 30 osób utknęło na jednej z atrakcji w parku rozrywki w USA. Pasażerowie utknęli wysoko nad ziemią do góry nogami, trwało to około pół godziny. Na szczęście po przyjeździe służb udało się szybko naprawić maszynę i ewakuować wszystkie osoby. Chociaż nie stwierdzono żadnych kontuzji u pasażerów, to jedną osobę przewieziono na dodatkowe badania do szpitala.