Tylko cztery dni pracy w tygodniu. Największy taki eksperyment na świecie

Wielka Brytania to kolejny kraj, który zdecydował się na przeprowadzenie pilotażu mającego sprawdzić, czy czterodniowy system pracy przynosi korzyści. Pierwszy raz przybrał on jednak tak dużą skalę. Podczas okresu próbnego, który potrwa pół roku, pracownicy otrzymają 100 procent wynagrodzenia za 80 procent godzin pracy - informuje BBC.

Czterodniowy tydzień pracy w Wielkiej Brytanii. To największy eksperyment na świecie

Autorami projektu są 4 Day Week Global, naukowcy z uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge, a także eksperci Boston College oraz analitycy z think tanku Autonomy. W eksperymencie biorą udział firmy z wielu branż w różnych częściach Wielkiej Brytanii. Wśród nich są m.in. organizacja charytatywna, firma rekrutacyjna, producent wyrobów medycznych, twórca oprogramowania czy lokalny sklep z rybami i frytkami - czytamy w BBC.

W sumie w eksperymencie weźmie udział ponad 3 tys. pracowników. Test potrwa od czerwca do grudnia 2022 roku. W tym czasie organizatorzy projektu chcą uzyskać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest połączenie skróconego tygodnia pracy z utrzymaniem dotychczasowego wynagrodzenia pracowników i zwiększenia ich produktywności. Istotnym elementem badań jest również poprawa warunków zatrudnienia Brytyjczyków.

- To historyczny program w Wielkiej Brytanii - powiedziała Juliet Schor, główny badacz projektu 4 Day Week Global oraz ekonomista i socjolog w Boston College.

- Będziemy analizować, jak pracownicy reagują na dodatkowy dzień wolny pod względem stresu i wypalenia, satysfakcji z pracy i życia, zdrowia, snu, zużycia energii, podróży i wielu innych aspektów życia. Czterodniowy tydzień pracy jest ogólnie uważany za politykę potrójnego zysku - pomagającą pracownikom, firmom i klimatowi dodała Juliet Schor.

Czterodniowy tydzień pracy na świecie. Czy to możliwe w przyszłości?

Zarówno pracownicy, jak i właściciele firm, którzy biorą udział w brytyjskim projekcie, są zadowoleni i twierdzą, że to dobry czas na takie eksperymenty.

- Pandemia sprawiła, że wiele myślimy o tym, jak ludzie organizują swoje życie. Robimy to, aby poprawić jakość życia naszych pracowników i być częścią postępującej na świecie zmiany, która poprawi zdrowie psychiczne i samopoczucie ludzi - stwierdził Sam Smith, współzałożyciel Pressure Drop Brewery w Tottenham w północnym Londynie.

Jednym z uczestników badania jest mechanik samochodowy Craig Carmichael. Nie ma on wątpliwości, że dodatkowy dzień odpoczynku zmotywuje go do cięższej pracy.

- Jeśli wiem, że muszę zrobić wszystko w ciągu czterech dni, aby cieszyć się dodatkowym dniem wolnym, to dobra zachęta do intensywniejszej pracy - tłumaczył.

Nie wszyscy mogą pracować cztery dni w tygodniu?

Czy zatem XX-wieczna koncepcja pięciodniowego tygodnia pracy może niebawem odejść do lamusa? Nowy model pracy ma wielu zwolenników, ale pojawiają się także sceptyczne głosy.

- Istnieją usługi, w których czterodniowy tydzień pracy nie jest realistyczną opcją. Przykładem są lekarze, którzy już walczą o zapewnienie wystarczającej liczby wizyt u lekarza rodzinnego. Jak mogą przyjmować 25 proc. więcej pacjentów w ciągu dnia? - zastanawiał się Julian Jessop, niezależny pracownik Instytutu Spraw Gospodarczych, cytowany przez BBC.

Nie tylko Wielka Brytania. Gdzie jest testowany czterodniowy tydzień pracy?

Równolegle z Wielką Brytanią podobne eksperymenty związane z czterodniowym tygodniem pracy prowadzone są także w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii - informuje BBC.

Jednak do tej pory to Islandia była objęta największym programem pilotażowym. W dwóch badaniach wziął udział 1 proc. islandzkich pracowników, czyli ponad 2,5 tys. osób. Analiza wyników wykazała brak spadku produktywności czy jakości oferowanych usług. Ponadto uczestnicy badań wskazali, że dzięki zmniejszonej liczbie godzin pracy mogli więcej czasu przeznaczać na sport i aktywności społeczne.

