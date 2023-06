Spis treści: 01 Budynek gospodarczy bez zgłoszenia a prawo budowlane

02 Budynek gospodarczy na zgłoszenie

03 Jakie warunki trzeba spełnić, aby wybudować budynek gospodarczy bez zgłoszenia?

04 Budynek gospodarczy na zgłoszenie a naruszenie przepisów

Budynek gospodarczy bez zgłoszenia a prawo budowlane

Rewolucja w przepisach ma związek z ustawą podpisaną przez prezydenta 18 maja 2023 r. Chodzi dokładnie o zmianę ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym. Ta weszła w życie 3 czerwca. Co dokładnie zmienia się w normach prawnych?

Budynek gospodarczy bez zgłoszenia i bez pozwolenia można zbudować, o ile jest to jednokondygnacyjny obiekt lub wiata o prostej konstrukcji, związany z produkcją rolną. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego to maksymalnie 150 m² przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m.

Budynek gospodarczy, który spełnia te wymagania można postawić, o ile mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

To niejedyne zmiany, bo ustawa na nowo warunkuje budowę silosów zbożowych. Zamiast projektu budowlanego wystarczy w takim przypadku dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie

Budynek gospodarczy wymaga zgłoszenia, kiedy inwestor na swojej działce postanawia wznieść obiekt o powierzchni od 150 do 300 m². Podobnie jak w przypadku mniejszych konstrukcji, mowa o jednokondygnacyjnych budynkach gospodarczych i wiatach o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną.

Jaki budynek gospodarczy na zgłoszenie można wybudować? Tutaj ustawodawca nałożył ograniczenia, które zakładają rozpiętość nie większą niż 7 m i wysokość nie większą niż 7 m.

Z kolei obszar oddziaływania obiektu ma się mieścić w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wybudować budynek gospodarczy bez zgłoszenia?

Z nowych przepisów wynika, że w praktyce można budować budynki gospodarcze do 150 m2 bez żadnej kontroli. Jednokondygnacyjne konstrukcje nie wymagają nawet obowiązku udowodnienia przez inwestora, że budynek będzie służył działalności rolnej. To z kolei może prowadzić do nadużyć, chociażby ze strony deweloperów czy inwestorów.

Problemem jest bowiem objaśnienie sformułowania "produkcja rolna". W definicji budynku gospodarczego w par. 3 pkt 8 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ten może być przeznaczony nie tylko do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu oraz płodów rolnych.

Kto może postawić budynek gospodarczy bez zgłoszenia?

Luka w prawie sprawia, że budynek gospodarczy na zgłoszenie może postawić praktycznie każdy, kto umieści w nim chociażby worek z ziemniakami, albo tuż obok ma ogród warzywny. Interpretacja prawa sprawia, że budynek gospodarczy można postawić niemal wszędzie, bo nie musi on stać na działce rolnej. Co więcej, budynek gospodarczy bez zgłoszenia do 150 m2 mogą postawić osoby, które nie zajmują się produkcją rolną.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie a naruszenie przepisów

Budynek gospodarczy ma przede wszystkim pełnić funkcję magazynową. Co w sytuacji, kiedy inwestor wykorzysta budynek także do innych celów?

W momencie, kiedy inwestycje będą poza całkowitą kontrolą nadzoru budowlanego oraz innych urzędów, istnieje realna obawa, że budynki gospodarcze będą wykorzystywane jako rekreacyjne czy letniskowe.

Budynek gospodarczy bez zgłoszenia i bez pozwolenia będzie sprawdzany dopiero w momencie, kiedy powstanie. Tak może być w sytuacji, kiedy na przykład zaniepokojony sposobem wykorzystania takiego budynku sąsiad zgłosi sprawę do nadzoru budowlanego.

