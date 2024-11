Został wezwany do remontu i stał się milionerem. Niezwykła historia hydraulika zdarzyła się naprawdę i miała miejsce w Wiedniu. Instalator w miejscu swojej pracy zauważył wystającą z betonu linę i postanowił sprawdzić, co kryje się na jej końcu. Okazało się, że przymocowana była do skrzyni, w której znajdowały się złote monety warte miliony. Dla znalazcy musiało to być zapewne najlepiej płatne zlecenie w życiu, ponieważ - jak nakazuje tamtejsze prawo - połowa skarbu należy do właściciela posesji, a połowa do odkrywcy.