Niemcy: Manuskrypt Mozarta latami leżał w bibliotece

Badacze uważają, że dzieło pochodzi z połowy lub końca lat 60. XVIII wieku, co może oznaczać, że Mozart skomponował utwór, gdy był jeszcze nastolatkiem .

Na manuskrypt natrafiono przypadkiem, gdy naukowcy opracowywali najnowszy zbiór dzieł kompozytora. Odnaleziony utwór ma zostać skatalogowano pod tytułem: "Ganz kleine Nachtmusik" (ang. "Very little night music").

Nieznane dzieło Mozarta. "Inspiracją była jego siostra"

Badacze sądzą, że utwór powstał przed pierwszą podróżą Mozarta do Włoch. Co ciekawe, kompozytor nie zapisał go sam - według naukowców sporządzony ciemnobrązowym atramentem manuskrypt jest kopią wykonaną około 1780 roku.