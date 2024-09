Rocznie do oceanów trafia około 5-12,7 mln ton plastikowych odpadów , a obecnie w wodzie może być między 75 a 200 mln ton - szacuje World Economic Forum. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci , czyli dryfujące pomiędzy Hawajami a Kalifornią wysypisko, ma obecnie ponad półtora miliona kilometrów kwadratowych, co czyni jej powierzchnię pięciokrotnie większą od Polski. Wobec tak zatrważających danych r ośnie presja na szukanie rozwiązań , które miałyby szansę zneutralizować konsekwencje działań człowieka i jego wpływ na klimat.

Koralowce "rozkładają" śmieci? Naukowce snują teorie

Jak dotychczas ustalono, około 70 proc. plastikowych śmieci , które są wyrzucane do oceanów, po pewnym czasie znika. Pojawiły się teorie, że jakieś zwierzę bądź roślina musi być odpowiedzialne za jego rozkładnie lub też czynienie go niewykrywalnym obecnymi metodami naukowymi. "Problemowi znikającego plastiku" postanowili przyjrzeć się japońscy i tajscy naukowcy z Center for Ocean Plastic Studies.

Dotychczasowe dane naukowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że odpady czynią przede wszystkim ogromne szkody, a plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat. Skoro jednak tworzywo znika z akwenów, to musi się to dziać z jakiegoś powodu.