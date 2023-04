Spis treści: 01 Czyszczenie dywanu na sucho przy użyciu sody oczyszczonej lub płatków mydlanych i mąki

02 Czysty dywan: Dzięki mieszance z wody, soli i octu

03 Czyszczenie dywanu: Odplamiacz i pianka do golenia sprawdzą się na mokro

Dywany i chodniki są funkcjonalne i potrafią ocieplić wnętrze. Najczęściej możemy znaleźć je w salonie, przedpokoju czy sypialni. Niestety we włosiu zbiera się sporo kurzu, okruchów i piachu. Do tego dochodzą jeszcze bakterie i roztocze kurzu domowego. Dlatego należy regularnie czyścić dywany. Niestety samo odkurzanie nie wystarczy. Sprawdź, jak można wyczyścić dywan za pomocą kilku prostych metod.

Czyszczenie dywanu na sucho przy użyciu sody oczyszczonej lub płatków mydlanych i mąki

Na twoim dywanie nie ma widocznych plam i chcesz jedynie usunąć nieprzyjemne zapachy, pozbyć się roztoczy i poprawić jego walory estetyczne? Skorzystaj z metody czyszczenia na sucho. Zanim do tego przystąpisz, najpierw dokładnie odkurz dywan i usuń z niego włosy, kurz oraz drobne paproszki. Następnie rozsyp sporą ilość sody oczyszczonej na całą powierzchnię dywanu.

Proszek należy pozostawić na włosiu najlepiej na kilka godzin. Aby zwiększyć efekt, możesz delikatnie wetrzeć sodę między włókna za pomocą szczotki. Następnie zbierz dokładnie sodę odkurzaczem i ewentualnie wytrzep dywan, aby usunąć z niego jej resztki.



Podobne działanie mają płatki mydlane połączone z mąką ziemniaczaną. To sprawdzony sposób naszych mam i babć na czyste dywany. Wymieszaj około 4-5 łyżek płatków z kilkoma szklankami skrobi ziemniaczanej. Wszystko rozsyp na dywanie, zostaw na jakiś czas, a potem odkurz.

Czysty dywan: Dzięki mieszance z wody, soli i octu

Jeżeli na dywanie pojawiły się plamy, których nie udało ci się od razu wyczyścić, przygotuj specjalną mieszankę wody i octu . Wymieszaj pół litra wody i 250 ml octu i wsyp dwie łyżki soli kuchennej. Nie martw się, że potem zapach octu będzie odczuwalny w całym domu. Po pewnym czasie charakterystyczna woń wywietrzeje. Teraz załóż gumowe rękawiczki, zwilż dokładnie gąbkę lub szmatkę i nanieś miksturę na plamę. Pozostaw dywan do wyschnięcia, a potem dokładnie go odkurz - i po problemie!

Czyszczenie dywanu: Odplamiacz i pianka do golenia sprawdzą się na mokro

Kolejnym patentem na czysty dywan jest kupienie w sklepie gotowego preparatu i wyczyszczenie dywanu na mokro. Najbardziej popularne są gotowe proszki do prania dywanów, pianki, spraye lub szampony. Te ostatnie najlepiej sprawdzą się w przypadku długiego włosia.

Produktów należy używać według zaleceń producenta, aby środki chemiczne nie wybarwiły koloru i nie uszkodziły struktury dywanu. Wymienione produkty możesz stosować także do odświeżenia tapicerowanych mebli. Proszek i szampon należy dodać do ciepłej wody i za pomocą szczoteczki nakładać aktywną pianę na zabrudzoną powierzchnię. W przypadku pianki lub sprayu wystarczy rozpylić środek, pozostawić na dywanie, a potem go odkurzyć.