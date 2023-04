Jeszcze przed pierwszym łykiem kawa już na nas działa. Wszystko za sprawą jej zapachu. "The Guardian" przywołuje wyniki badania z 2019 roku, które wykazało, że samo wdychanie zapachu kawy może poprawić pamięć i pobudzić czujność.

Kawa poprawia wydajność. Kofeina działa na nas już po 10 minutach

A co kiedy już zaczynasz ją pić? Badacze nie mają wątpliwości, kofeina poprawia wydajność. Pierwsze skutki występują już zaledwie 10 minut po wypiciu filiżanki kawy, jednak maksymalne stężenie kofeiny we krwi stwierdzono po 45 minutach.

Kofeina działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy - powodując, że po wypiciu kawy stajemy się z reguły bardziej czujni i skoncentrowani. Potencjalnie może wzrastać także drażliwość i uczucie niepokoju, jeśli dawka jest zbyt duża. Trudno dokładnie stwierdzić, gdzie jest granica, której w piciu kawy nie należy przekraczać. Na ogół uznaje się, że trzy-cztery filiżanki dziennie są bezpieczną ilością. Jednak różni ludzie mogą mieć bardzo różne reakcje organizmu na podobne ilości kofeiny - zaznaczono.

Reklama

Kawowa godzina policyjna

Badacze nie mają jednak wątpliwości co do czasu, kiedy powinniśmy ograniczyć lub całkowicie zaprzestać picia kawy.

"Kofeina pozostaje aktywna w naszych organizmach około sześciu godzin, co oznacza, że jeśli wypijesz ostatnie espresso o 16:00, część kofeiny będzie nadal w twoim organizmie o 22:00, kiedy powinieneś się wyciszyć na noc" - czytamy w "The Guardian". Wielu badaczy zgadza się, że godzina policyjna dla kofeiny powinna wypadać o 14 lub 15.

A co z wpływem na zdrowie? Picie kawy wiązane jest ze zmniejszeniem ryzyka kilku form raka, chorób sercowo-naczyniowych, choroby Parkinsona i cukrzycy typu 2. W badaniach z 2016 roku stwierdzono też, że spożycie kofeiny zmniejsza ryzyko depresji.

Zgodnie z badaniami opublikowanymi przez "New England Journal of Medicine", kawa nie sprzyja powstawaniu zaburzeń dotyczących rytmu bicia serca. Powodująca poważne schorzenia (udary, zakrzepy krwi, niewydolność serca) arytmia nie ma więc związku z przyjmowaniem kofeiny. Wnioski te wyciągnięto z wyników badań, w których udział wzięło 100 osób w wieku od 20 do 70 lat.

Badanie "Annals of Internal Medicine" z maja 2022 roku pokazało z kolei, że pijący kawę w umiarkowanych ilościach są o 30 proc. mniej narażeni na śmierć.



Kiedy najlepiej pić kawę? To właśnie wtedy dawka kofeiny jest najskuteczniejsza

Zdjęcie Kawa może pomóc w spalaniu tłuszczu / AFP

Kawa drobno zmielona ma więcej polifenoli

Kawa może również pomóc w spalaniu tłuszczu, ale jest najbardziej skuteczna w połączeniu z ćwiczeniami. Tak więc szybka filiżanka przed porannym treningiem nie tylko doda energii.

Przygotowując kawę warto zwrócić uwagę na stopień zmielenia ziaren, bo jak wskazują badacze, im drobniejsze mielenie, tym uwalnia się więcej polifenoli czyli organicznych związków chemicznych, mających intensywne działanie antyoksydacyjne.