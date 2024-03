Na tym problemy jednak się nie skończyły, bowiem zestaw do wykrywania metalu odmówił posłuszeństwa , w związku z czym Brock zmuszony był skorzystać ze starych maszyn, które nie działały do końca prawidłowo. "Wszyscy tam mieli cały nowoczesny zestaw, a ja musiałem bawić się trzema starymi maszynami" - mówił, cytowany przez "Guardiana".

Anglia. 67-latek odkrył bryłę złota

Początkowo udało mu się znaleźć tylko kilka zardzewiałych, starych śledzi do namiotu. Jednak już 20 minut później natrafił na coś, co okazało się 64,8-gramową bryłą złota.

"Maszyna, której używałem, w zasadzie działała tylko w połowie" - relacjonował Brock, który wykrywaniem metali para się od 35 lat. Jak dodał, jego przykład wskazuje, że tak naprawdę nie ma znaczenia używany podczas tego typu akcji sprzęt. "Jeśli przechodzisz obok znaleziska i jesteś jednocześnie bardzo wyczulony na to, co możesz znaleźć pod ziemią, to właśnie to ma znaczenie" - mówił.