45-letni mężczyzna urodził się w Rio de Janiero i ma ważne pozwolenie na pobyt w Niemczech. Jest bezdomny i był wielokrotnie skazywany za swoje przestępstwa. Nie powstrzymuje go to jednak od powrotu do procederu.

W ubiegłym roku mężczyzna popełnił ponad 50 wykroczeń. Są to głównie oszustwa w barach, zawsze w rejonie Garmisch-Partenkirchen w Bawarii.

Niemcy. Bezdomny wiedzie luksusowe życie i za nic nie płaci

Elias B. od stycznia do marca przebywał w areszcie. 5 kwietnia Sąd Okręgowy w Monachium ponownie skazał go na "wyrok w zawieszeniu" - informuje portal merkur.de.

Jedną z poszkodowanych jest Gabriele Simmet, pracująca w hotelu Hausberg. Kobieta opowiedziała, że tydzień przed Wigilią mężczyzna pojawił się w obiekcie. Od razu wydał jej się dziwny.

Mimo to znalazła dla gościa miejsce w zatłoczonej restauracji. Mężczyzna miał nietypową prośbę. Chciał spróbować wielu rodzajów piw. Zamówił pieczeń wieprzową i piwo, które ledwie nadpił. Kiedy nadszedł czas zapłaty, jego karta Mastercard nie działała.

- Powiedziałam mu więc, że musi zapłacić gotówką lub zostawić depozyt - relacjonuje Simmet. Mężczyzna zdecydowanie odmówił. Gdy kobieta zagroziła wezwaniem policji, stał się agresywny.

Bezradność policji

Ostatecznie kobieta zadzwoniła na policję. Jej syn Florian zatrzymał mężczyznę, gdy ten próbował uciec, a synowa pilnowała drzwi.

- Tak się wściekł, że rzucił jeszcze prawie pełną szklanką po piwie przez całą karczmę - wspomina oszukana kobieta.

Po przyjeździe policji okazało się, że mężczyzna jest znany miejscowym służbom.

- Powiedzieli, że już go znają i że niewiele mogą zrobić - dodała Simmet. Jej synowa zobaczyła oszusta tydzień później w jednej z lokalnych pizzerii.

Nocleg w hotelu za darmo

45-latek nie chce mieszkać w gminnym schronisku dla bezdomnych. Woli nocować w hotelach. Oczywiście nie płacąc za usługi. Media informują, że mężczyzna był ostatnio widziany w wielkanocny weekend w hotelu w Grainau, gdzie nie zapłacił za nocleg.

Elias B. znany jest również w hotelu nad Badersee. W sierpniu ubiegłego roku zarezerwował nocleg przez portal Booking. - Więc musi mieć działającą kartę kredytową - mówi pracownik. Zapłacił 180 euro za pokój, nie zapłacił podatku dla gości w wysokości 3,50 euro.

Innym razem dokonał rezerwacji bezpośrednio w hotelu i zapłacił gotówką. Kilkakrotnie Elias B. próbował zakradać się na spotkania i jeść na nich. Nosi spodnie do joggingu, kask rowerowy i buty Crocs.

- Zabroniliśmy mu wstępu do hotelu - mówi pracownik. Hotel Badersee nie wniósł oskarżenia, ponieważ szkody wyniosły tylko około 30 euro. Policja i tak przyjechała - bo nie zapłacił za przejazd taksówką do hotelu.

Policja w Garmish-Partenkirchen ponownie zbiera informacje o przestępstwach 45-latka. Dopiero gdy znów zbierze się kilka spraw, prokuratura będzie mogła wydać nakaz aresztowania. Wtedy oszustowi grożą nowe zarzuty.