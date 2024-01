Podróżny indyjskich linii lotniczych udał się do toalety i spędził tam znacznie dłużej niż planował, bo drzwi do WC się zatrzasnęły. Mężczyznę uwolniono dopiero po dotarciu do celu, a w międzyczasie załoga go uspokajała. Po wylądowaniu okazało się, że pechowiec wymaga pomocy medycznej. Przewoźnik przeprosił go za "niedogodności" w trakcie lotu.