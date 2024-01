Korea Południowa: Niebezpieczny trend z serwisu TikTok. Reaguje ministerstwo

Jak relacjonuje agencja Reutera, południowokoreańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków ostrzegło, że to nie jest żywność. "Ich bezpieczeństwo jako żywności nie zostało potwierdzone " - zwróciło uwagę południowokoreańskie ministerstwo we wpisie opublikowanym na platformie X. "Prosimy o ich niespożywanie" - zaapelowano do użytkowników.

Sorbitol to rodzaj alkoholu cukrowego, a ałun to związek chemiczny znajdujący się w składzie proszku do pieczenia. Nie są one szkodliwe, gdy są spożywane w małych ilościach, ale w nadmiarze mogą powodować wymioty, biegunkę i stany zapalne.